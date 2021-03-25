Коляда зацепился за тройку, а Семененко – десятый: итоги короткой программы мужчин-фигуристов на ЧМ

Анастасия Иванова

Евгений Семененко и Михаил Коляда выступили с короткими программами на чемпионате мира по фигурному катанию. Оба наших спортсмена смогли неплохо себя показать, но среди лидеров не оказались.

Вчерашний день на чемпионате мира по фигурному катанию оказался крайне удачным для отечественных фигуристов. Сначала Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и третье места соответственно по итогам короткой программы, а потом Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняли аналогичные позиции в парных прокатах.

25 марта на лед вышли мужчины. Россию на этих соревнованиях представляли Евгений Семененко и Михаил Коляда. 17-летний Евгений выступил первым и безупречно откатал короткую программу. А вот 26-летний Коляда допустил небольшую ошибку, из-за которой судьи сняли ему несколько баллов.

В итоге места после короткой программы распределились следующим образом: Юдзуру Ханю оказался первым, Юма Кагияма вторым, а американец Нэтан Чен третьим. Михаил Коляда с 93,52 балла расположился на четвертом месте. Евгений Семененко пока довольствуется 10-й строчкой в турнирной таблице.

Победитель чемпионата мира 2021 года в мужском фигурном катании будет известен уже 27 марта. По мнению специалистов, российские спортсмены еще могут претендовать на награды, но для этого им придется показать нечто феноменальное в произвольной программе.

Напомним, что в последний раз отечественные спортсмены выигрывали чемпионат мира по фигурному катанию в начале 2000-х. Сейчас сильнейшими считаются спортсмены из Японии и США.