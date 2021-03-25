Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Коляда зацепился за тройку, а Семененко – десятый: итоги короткой программы мужчин-фигуристов на ЧМ

Коляда зацепился за тройку, а Семененко – десятый: итоги короткой программы мужчин-фигуристов на ЧМ

Коляда зацепился за тройку, а Семененко – десятый: итоги короткой программы мужчин-фигуристов на ЧМ

Евгений Семененко и Михаил Коляда выступили с короткими программами на чемпионате мира по фигурному катанию. Оба наших спортсмена смогли неплохо себя показать, но среди лидеров не оказались.


Вчерашний день на чемпионате мира по фигурному катанию оказался крайне удачным для отечественных фигуристов. Сначала Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева заняли первое и третье места соответственно по итогам короткой программы, а потом Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняли аналогичные позиции в парных прокатах.

25 марта на лед вышли мужчины. Россию на этих соревнованиях представляли Евгений Семененко и Михаил Коляда. 17-летний Евгений выступил первым и безупречно откатал короткую программу. А вот 26-летний Коляда допустил небольшую ошибку, из-за которой судьи сняли ему несколько баллов.

В итоге места после короткой программы распределились следующим образом: Юдзуру Ханю оказался первым, Юма Кагияма вторым, а американец Нэтан Чен третьим. Михаил Коляда с 93,52 балла расположился на четвертом месте. Евгений Семененко пока довольствуется 10-й строчкой в турнирной таблице.

Победитель чемпионата мира 2021 года в мужском фигурном катании будет известен уже 27 марта. По мнению специалистов, российские спортсмены еще могут претендовать на награды, но для этого им придется показать нечто феноменальное в произвольной программе.

Напомним, что в последний раз отечественные спортсмены выигрывали чемпионат мира по фигурному катанию в начале 2000-х. Сейчас сильнейшими считаются спортсмены из Японии и США.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
В Минске задержали корреспондента "Коммерсанта" и фотографа "Известий"
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил Евгения Лукьянова послом в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Путин назначил посла России в Белоруссии
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили депутатского мандата
Задержанную за нарушения на митингах Юлию Галямину лишили
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками «Спутника V»
В Роспотребнадзоре назвали допустимый перерыв между двумя прививками
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Айза Долматова о своей смерти: «Я хочу кремацию»
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Рианна возвращается! Певица выпускает альбом
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Бузова озвучила требования для своего нового возлюбленного
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Цифровая картина робота-андроида продана почти за 700 тысяч долларов
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе США
Байден опроверг причастность к росту числа мигрантов на южной границе
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
Россия возобновит авиасообщение с шестью странами с 1 апреля
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье Самбурской на 12 млн рублей
54-летний продюссер Виктор Дробыш подал встречный иск к Настасье

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом
В Госдуме сравнили «Крымскую платформу» с болотом

Еще по теме

Фигурист Самарин лидирует после короткой программы на чемпионате России
Фигурист Коляда лидирует на китайском этапе Гран-при c рекордом России
Фигурист Михаил Коляда победил на чемпионате России
Испанец Фернандес лидирует на ЧЕ после короткой программы, Алиев - второй