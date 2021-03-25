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Комитет Госдумы по международным делам 25 марта проведет закрытое заседание с Антоновым

Комитет Госдумы по международным делам 25 марта в закрытом режиме обсудит российско-американские отношения с послом РФ в США Анатолием Антоновым. Об этом сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.

Планируется, что российский посол примет участие в беседе с главными редакторами российских СМИ на площадке агентства ТАСС, проинформировал Слуцкий.

Антонов прибыл в Москву 21 марта. Посол заявлял, что в Москве будет проведена большая работа по анализу российско-американских отношений.

В МИД России сообщали, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, куда двигаться в контексте отношений с США.

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Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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