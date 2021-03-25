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Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?

Криминальное прошлое Чонгука: за что избивал своих одноклассников?

Когда речь заходит о BTS, сложно представить, что у таких занятых парней может появиться хотя бы минутка свободного времени, но эти «волшебники» действительно умудряются найти парочку лишних часов на хобби, не связанные с работой, практически ежедневно. Возможно, ранее вы не знали о том, что Чонгук (Jungkook) не просто посещает танцевальные тренировки, отрабатывая концертные движения до идеала, но и профессионально занимается спортом.


Больше всего Макнэ любит бокс. Разумеется, в этом увлечении ему помогает тренер соответствующего уровня, занимающийся также с «титанами» из K1, UFC и Bellator. АРМИ в шутку говорят о том, что Гук, наверное, сражался в поединках со всеми своими одноклассниками в детские годы и, скорее всего, именно благодаря боксу айдол впервые смог заработать авторитет среди девушек. Не стоит забывать, что у этого наивного и с виду беззащитного милого молодого парня есть также черный пояс по тхэквондо, поэтому, без всяких сомнений, согласимся с мнением АРМИ в том, что он мог бы построить потрясающую карьеру в сфере боевых искусств, если бы, конечно, не любил музыку всем сердцем и душой.

«Наконец-то в мире появились звезды, на которых реально хочется и нужно равняться. Это тебе не кальянный рэп, а человек, который продвигает в мир благотворительность и спорт», — опубликовал пост в Twitter один из АРМИ и получил за него несколько сотен лайков.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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