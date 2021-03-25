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Куда пропал Данила Козловский: «Дочь от Зуевой растет без отца»

Куда пропал Данила Козловский: «Дочь от Зуевой растет без отца»

Режиссер Данила Козловский, резко поднявшийся на новый уровень популярности благодаря истории об интрижке с актрисой Оксаной Акиньшиной, никогда не перестает волновать публику из-за вечной темы его не совсем понятного для поклонников образа жизни. Дело в том, что мужчина уже давно считается семейным человеком. Ранее Данила позволял себе появляться на важных официальных мероприятиях только в компании Ольги Зуевой, которая, к слову, 1 год назад подарила ему дочку Оду, однако, с течением времени все изменилось.


Яркие поездки за границу с Акиньшиной, снимки папарацци, на которых знаменитость наслаждается времяпровождением с «любовницей» и хайп во имя запуска новых проектов. Но что, все-таки, происходит у него в семье? Действительно ли Зуева так терпеливо переносит все вольности отца ее ребенка? Увы, сама Ольга отказывается давать какие-либо комментарии о своем возлюбленном и даже не произносит его имени.

Практически тоже самое происходит и со стороны режиссера. Единственная разница между аккаунтами Ольги и Данилы в социальных сетях — это то, что Зуева постоянно демонстрирует, как наслаждается материнством. В профиле Козловского же, увы, давно нет никаких упоминаний о дочке. «Козловский в моих глазах опустился… Может он и хороший режиссер, но прежде всего человек должен быть хорошим человеком!!!» — импульсивно высказалась девушка, намекая на разрыв звезды с Ольгой Зуевой.

[media=https://www.instagram.com/p/CMhjAQwFpsP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]
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По материалам: popcake.tv
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