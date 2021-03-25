Лена Летучая: «Когда меня в Москве лечили от ковида, пришлось пройти курс гормонотерапии»

Лидия Мартынова

Телезвезда переболела коронавирусом, но от его последствий ей пришлось избавляться еще долго. Лена Летучая признается, что ей трудно было работать, так как ее мучила слабость.

Лена Летучая долго не могла вернуться к активной жизни, так как постоянно чувствовала усталость. Коронавирус выбил ее из рабочего ритма на месяц. «Восстанавливаться, честно говоря, мне приходится до сих пор. К сожалению, я пока так и не пришла в себя окончательно, хотя прошло уже несколько месяцев. Очень долго я ощущала сильную усталость. Не просто не могла заниматься спортом, трудно оказалось делать даже элементарную зарядку по утрам. И в целом состояние было настолько упадническое, что я совсем не чувствовала энергии. Батарейка села. Я уезжала на съемки и падала без сил посреди дня», — поделилась Лена.

Летучей также пришлось потом приводить фигуру в порядок, так как во время болезни она поправилась. «Когда меня в Москве лечили от ковида, пришлось пройти курс гормонотерапии, после которой ко мне «прилипли» лишние два-три килограмма. Может быть, со стороны их не видно, но они очень мешали жить», — рассказала телеведущая.

Летучая восстанавливалась в испанской клинике. Там специалисты помогли ей вернуть здоровый сон, а также желание тренироваться. Лишние килограммы на реабилитации тоже ушли. «Поиграла в теннис, позанималась йогой, попрактиковалась в дыхательной технике пранаяма. Но больше всего мне понравилась скандинавская ходьба — это очень хороший, правильный комплекс упражнений. На Средиземноморском побережье потрясающий воздух, и вот ты гуляешь, дышишь, наслаждаешься уникальными видами и заодно приходишь в форму. Красота!» — отметила Летучая.

Во время пандемии коронавируса Лена смогла увидеть и положительные моменты: она провела много времени рядом с супругом Юрием Анашенковым. «Мой муж был счастлив, что мы столько времени наконец-то проводили вместе дома. Нам, конечно, грех жаловаться: все-таки мы живем за городом, у нас есть возможность погулять на участке, сделать барбекю. Я понимаю, что очень многие люди были этого лишены. Поэтому, когда кто-то говорит, какой ужасный был год, я тихонько сижу в сторонке и благодарю Бога за то, что он не унес никого из родных», — рассказала Летучая изданию «7 дней».