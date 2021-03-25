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Lenta: Шойгу напомнил о С-400 на Сахалине после запуска ракет в Северной Корее

Как сообщает портал lenta.ru, ЗРК С-400 на Сахалине, С-300В4 — на Курильских островах и самолеты-перехватчики МиГ-31БМ — на Чукотке являются надежной защитой дальневосточных рубежей от Чукотского до Японского морей. Такое мнение высказал Минобороны РФ Сергей Шойгу. Так, Шойгу напомнил это после того, как КНДР был осуществлен очередной запуск ракет.

Кроме того, Шойгу отметил, что в регионе продолжается развитие систем ПВО. В том числе Восточным военным округом в 2020 году было получено 900 единиц современной военной техники. Среди них – самолеты Су-35С, МиГ-31БМ, ЗРК С-400, бронетранспортеры БТР-82АМ, радиолокационные станции, инженерная техника и средства связи.

До этого, комментарии по запуску ракет КНДР дал Дмитрий Песков. По мнению Пескова, никакой угрозы для РФ нет, однако Москва пристально следит за событиями.

Сообщение Lenta: Шойгу напомнил о С-400 на Сахалине после запуска ракет в Северной Корее появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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