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Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же так долго вместе жить»

Леонид Агутин: «Нас с женой разводят уже лет пятнадцать. Ну нельзя же так долго вместе жить»

Артист счастлив в браке с Анжеликой Варум больше 20 лет, но в прессе то и дело возникают слухи об их разрыве. Агутин рассказал, как они с женой относятся к таким сплетням.


По словам артиста, первое время его родители сильно переживали, когда читали статьи об их с Варум разладе или предполагаемых любовницах сына. Агутин не понимает, откуда берутся эти вбросы, но считает, что многие просто завидуют его счастью. «Нас с Машей усиленно разводят уже лет пятнадцать. Ну действительно засиделись, нельзя же так долго вместе жить! Думаю, в представлении людей мы должны были протянуть лет пять и расстаться. Родители тяжело реагировали на первые «разводы», к десятому вроде бы привыкли. Еще нелепица: как-то вышла статья с откровениями девушки из Краснодара. Якобы я пообещал сделать ее звездой шоу-бизнеса, у меня же там «все схвачено». И пригласил в гостиницу «Националь», где мы провели ночь. Видимо, для правдивости было добавлено: «Мы до утра пили мартини». Она возмущалась, что я ее обманул, никуда в итоге не устроил. «Все они такие в этом шоу-бизнесе!» — таким штампом заканчивалась статья. Газету увидела мама, позвонила с вопросом. Я развеселился: «Когда я пил мартини, мам? Теоретически все можно предположить, но только не мартини! По одной этой детали понятно, что все вранье, и девочки, чьим именем подписали статью, скорее всего, не существует», — отметил Агутин.

Леонид понимает, что его профессия обязывает всегда сохранять приличный внешний вид, так как он может стать ненароком объектом папарацци. Однажды его засняли на скамейке в Юрмале, где он задремал после вечеринки. Неравнодушные латыши помогли артисту доехать до гостиницы. Как отметил потом Агутин, на фото в газете он выглядел неплохо, так как все еще был загримирован после концерта. 

К счастью, дочь Агутина и Варум Лиза, которая живет в США, российскую прессу не читает. По словам артиста, какие-то слухи об отце она может развеять, поговорив с мамой. «Она отлично меня знает, внутренне похожа на меня и всегда чувствует, что со мной происходит. Лиза — девочка умная, ей не требуются лишние объяснения. Знает, что папа ее — выпивоха, но сейчас уже не такой, как раньше, поэтому фотография на скамейке ее вряд ли удивила бы. Впрочем, уверен, она ее даже не видела», — подчеркнул артист.

Лиза пошла по стопам родителей и в свои 22 года активно занимается музыкой: она со знакомыми организовала рок-группу, с которой выступает. Леонид переживает за нее, так как не уверен, что в таком жанре дочь добьется успехов. «Остается посоветовать: тогда играй на гитаре так же круто, как Ингви Мальмстин, например. Чтобы аккомпанировать могла кому-то, не себе. Стать звездой, скорее всего, не получится. Нет, я верю в дочь, люблю ее, знаю ее возможности, вижу ее талант, но тем не менее... Надо отдавать отчет, что вряд ли в одной отдельно взятой семье третий раз выпадет бинго. Впрочем, последнего я Лизе никогда не говорю. Если это неизбежно, и она ступила на этот путь — к черту сомнения», — поделился Агутин в разговоре с «Караваном историй».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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