«Лига справедливости» версия Снайдера понравилась зрителям меньше, чем «Чудо-женщина 1984»

Алексей Вольцев

Два самых больших фильма о супергероях за последнее время дебютировали в потоковом режиме. «Чудо-женщина-1984» должен был появиться в кинотеатрах в прошлом году, но из-за пандемии коронавируса фильм переносили несколько раз.

Чтобы фильм не пострадал, Warner Bros. решили выпустить «Чудо-женщину 1984» в кинотеатрах на Рождество, а также на HBO Max. Двойной кинотеатральный/потоковый релиз быстро превратился в Warner Bros. в новую норму на 2021 год.

Согласно новому отчету, «Лига Справедливости» Зака Снайдера транслировалась меньше, чем его коллега «Чудо-женщина 1984» из расширенной вселенной DC, в течение премьерных выходных на HBO Max.

Как сообщает Deadline, компания Samba TV, занимающаяся рекомендациями и отслеживанием зрителей, обнаружила, что «Лигу справедливости» Зака Снайдера смотрели 1,8 млн пользователей, подписанных на HBO Max с 19 по 21 марта. Для сравнения, Samba TV сообщила, что «Чудо-женщину 1984» смотрели 2,2 миллиона на канале HBO Max в первые выходные с 25 по 27 декабря прошлого года.

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