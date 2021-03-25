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Лия Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник педофилу

82-летняя Лия Ахеджакова сообщила, что на Лубянке необходимо установить памятник педофилу. И не безымянному, а вполне конкретному.

В эфире МБХ медиа актриса решила высказать свои предпочтения по поводу оформления Лубянки. Ахеджакова назвала свою кандидатуру и обосновала выбор. Она считает, что памятника точно достоит карельский историк Юрий Дмитриев, который выл осуждён за сексуальные действия в отношении своей приёмной дочки.

Артистка даже окрестила Дмитриева, осуждённого на 13 лет, “героем России”. Она уверена, что к ней прислушаются и изваяние всё же украсит Лубянскую площадь. Напомним, голосование на портале “Активный гражданин” было завершено досрочно. Лидировал вариант памятника Александру Невскому. Но позже Сергей Собянин заявил, что пока площадь останется в нынешнем виде.

Сообщение Лия Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник педофилу появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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