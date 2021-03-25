ЛНР обвинила Украину в минировании дорог на линии соприкосновения в Донбассе

Алексей Вольцев

По его словам, украинские саперы с 22 марта по сегодняшний день устанавливают мины в районе поселка Новолуганское. Филопоненко уточнил, что они используют противопехотные мины ПМН-2 и противотанковые ТМ-62.

Он добавил, что ВСУ глушат сигналы сотовой связи. Это позволяет им скрыть свои действия.

Ранее анонимные эксперты предположили, что непризнанные Донецкая и Луганская народные республики способны победить в вооруженном конфликте в Донбассе. Это связано с тем, что республики располагают большим количеством танков, в отличие от Киева.

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