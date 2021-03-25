Лукерья Ильяшенко о «Последнем герое»: «Чуть коньки там не отбросила»

Алексей Вольцев

Звезда «Сладкой жизни» принимала участие в прошлом сезоне приключенческого шоу. Как признается Лукерья, она очень хотела побыстрее вернуться в Москву, так как ей совсем некомфортно было существовать на необитаемом острове.

Ильяшенко называет участие в «Последнем герое» довольно травмирующим опытом. «Мне кажется, что я там чуть коньки не отбросила. Мне было очень тяжело. Я вообще не герой. Я холеный московский пудель, мне надо мягкую подушку, чтобы все было хорошо, чтобы поесть, чтобы никто мою волю не сковывал, потому что у меня там было ощущение, что я в жуткой тропической тюрьме», — признается Ильяшенко.

По словам актрисы, она хотела побыстрее покинуть проект, хотя по телевизору этого не показали. «Я просилась домой. С первого дня подговаривала участников выгнать меня на каком-то собрании. Я плакала в какой-то момент, начинала ныть», — делится Лукерья.

Актриса даже немного завидовала Артуру Смольянинову, который из-за конфликта с соплеменниками быстро покинул проект. Некоторые участники шоу шли на хитрость, чтобы, например, покурить на съемках.

«Народ выпрашивал сигареты. Бывало — шантажом, бывало — агрессивно. Начинались разговоры: «Мы не будем участвовать в конкурсе, если вы не оставите нам бычок», — отметила Лукерья.

Ильяшенко очень тосковала по сладкому на островах, хотя в обычной жизни старается придерживаться правильного питания. Как рассказала 31-летняя девушка, в большом городе на материке она купила себе сникерс и банку колы. «Это было очень сладко, и я была очень счастлива», — рассказала актриса в шоу «Говорящие головы».