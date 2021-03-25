Лунный день сегодня 25 марта 2021 года

Вадим Карасев

Луна меняет свое положение и энергетику почти каждый день. Астрологи рассказали, каким будет настроение ночного светила сегодня. Это очень важный следуйте советам, собранным в нашем лунном календаре, чтобы сделать свою жизнь лучше.

В этот день многим из нас удастся победить внутренние барьеры сознания, стоящие на пути развития. Это очень важный, хоть и не самый простой день месяца. Будьте внимательными и не принимайте поспешных решений.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Это значит, что ночное светило все еще в фазе роста. Это второй день пребывания Луны в Огненном Знаке Льва. В целом день будет достаточно ярким и благоприятным, но астрологи настоятельно советуют решать все разногласия с окружающими людьми мирно.

Магнитные бури 25 марта: магнитных бурь сегодня не ожидается. На Солнце вспышек замечено не было.

Что принесет удачу сегодня

прагматичность;

чуткость;

неформальное общение;

деловые встречи;

поиски работы.

Что отпугнет успех в этот день

отстраненность;

попытки исправить себя;

пессимизм.

Домашние дела по лунному календарю

Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заниматься чем-нибудь полезным в свободное от работы время. Можно что-нибудь починить, собрать, убрать, помыть. Это прекрасный день для гармонизации пространства вокруг себя, поэтому можно также сделать перестановку мебели по правилам фэн-шуй. Не отказывайте никому в помощи, если вам попросят помочь с делами по дому.

Что надеть в этот четверг

Сегодня у руля Луна во Льве, поэтому можно создавать самые смелые образы. Главное, чтобы вы сами себя чувствовали комфортно. Одежда должна быть мягкой, приятной, удобной и красивой. Это поможет преуспеть как в любви, так и в делах, в работе.

Всем, кому предстоит посетить собеседование или важную деловую встречу. Лучше выбрать смесь черных и красных тонов. Тем, кто больше сфокусирован на любви и чувственности, неформальном общении, лучше выбрать образ, в котором больше зеленого, белого и голубого оттенков. Лучшие талисманы на этот день: золотые и керамические украшение круглой формы. Выбор камней-талисманов неограничен ничем.

Любовь и отношения 25 марта

Многие люди сегодня могут показаться бесчувственными, холодными и отстраненными. Все это из-за Луны, которая заставит многих из нас сфокусироваться на делах и работе. Старайтесь проявлять чуткость к настроению других. Попробуйте понять близких и друзей. Астрологи советуют не обижаться на резкие слова и желание близких посвящать себя делам, а не семье.





Произвести впечатление на противоположный пол можно открытостью и простотой. Можно смело ходить на свидания, причем лучше выбирать для них не дорогой ресторан, а что-то попроще и нечто менее очевидное. Проявите смекалку — это поможет добиться наилучших результатов.

Финансы и работа в 12 лунный день

Большой успех в работе и финансовой сфере ждет педантичных, практичных и прагматичных людей. Лев поспособствует росту проблем, но даст людям возможность быстро с ними справиться. Также Луна во Льве является покровителем тех людей, которые занимают высокие должности и имеют в подчинении много сотрудников.

Сегодня побеждает не только сильный человек, но и тот, кто имеет холодный и рассудительный ум. Не бойтесь проявлять любознательность, совершать покупки, задавать правильные вопросы. В работе и бизнесе старайтесь быть максимально исполнительными и надежными коллегами.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Больше всего в такие дни везет не оптимистам, а реалистам. Очень важно снять розовые очки и посмотреть на все трезвым взглядом. Очень тяжело в такие дни жить людям с повышенной впечатлительностью и чувствительностью. Нужно на все смотреть проще, сдерживая негатив, злобу, агрессию. Луна во Льве не простит всего этого.

Астрологи советуют сегодня не вступать в противоречие со своими внутренними убеждениями. Например, если вы убежденный трудоголик, то не стоит резко пытаться искоренить это в себе. Будьте собой, чтобы люди тянулись к вам и ваше настроение было стабильным.