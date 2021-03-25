Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2021 года

Лунный календарь комнатных растений на апрель 2021 года

Второй месяц весны — ответственное время для цветоводов. Растения вступают в фазы роста и цветения, и им нужен своевременный уход. Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут выбрать оптимальные дни для заботы о своих цветах.


Домашние растения требуют постоянного ухода, однако не все дни подходят для активных работ в зимнем саду. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать дни, когда энергетика Луны и созвездий благоприятна, чтобы наслаждаться красивыми и здоровыми растениями у себя на подоконниках. В апреле будет множество дней для того, чтобы пересадить разросшиеся побеги и вырастить у себя в доме сад, привлекающий богатство.

1, 2 апреля: месяц начинается с влияния убывающей Луны в Стрельце. Этот союз не вредит растениям, и цветоводы могут смело заниматься пересаживанием разросшихся растений при условии бережного обращения с корневой системой.

3, 4 и 5 апреля: стареющая Луна в Козероге — время для посадок семян и луковиц. В эти дни можно смело замачивать семена на рассаду, а также заниматься пикированием растений. Подходят эти дни и для бережного кронирования пышных растений.

6, 7 апреля: Луна в союзе с Водолеем — время, когда можно устроить душ растениям, чтобы смыть пыль с листьев. Пересадка возможна, однако нужно выбирать неприхотливые растения.

8, 9 апреля: позитивное влияние Луны в Рыбах дает возможность цветоводам вплотную заняться своими растениями. В эти дни можно и пересаживать, и рыхлить почву. Воздержаться стоит от обрезки побегов, чтобы не занести инфекцию.


10, 11, 12 апреля: Луна и Овен — не самое лучшее сочетание для растений. В это время уход нужно свести к минимуму. Возможно в такое время опрыскивание цветов с целью профилактики болезней и избавления от вредителей.

13, 14 апреля: Луна начинает свой рост в Знаке Тельца. Это созвездие благотворно влияет на растения, и в это время можно заняться любыми работами в зимнем саду.

15, 16 и 17 апреля: три дня растущее ночное светило проведет в созвездии Близнецов. Это время идеально подходит для ухода за вьющимися и травянистыми растениями. Им создают оптимальные условия, соблюдают уровень влажности и освещения, чтобы исключить неправильное развитие побегов.

18, 19 апреля: Луна перемещается в плодородное созвездие Рака. Эти дни подходят не только для ухода за комнатными растениями, но и для работ в саду. На участке при условии устойчивой погоды можно высаживать многолетние цветы.

20, 21, 22 апреля: Луна во Льве — время для отдыха. В эти дни цветоводы могут дать своим растениям перерыв и заняться насущными делами по дому.

23, 24 апреля: рост Луны продолжается в созвездии Девы. Это время благоприятно для закаливания растений на закрытых балконах и высадки в грунт неприхотливых цветов. Заниматься можно и рассадой, но учитывая погодные условия.


25, 26 апреля: Луна в Весах — не время для пересадки растений. Эти дни подходят для подкормки, которая поможет цветам набрать бутоны, образовать здоровые и сильные побеги.

27, 28 апреля: Луна в Скорпионе пробудет два дня и 27 числа будет Полнолуние. Это время не походит для активных работ с растениями. Его можно посвятить покупке новых горшков и кашпо, организовать новое место для цветов.

29, 30 апреля: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Стрельца. Оба дня растения лучше не тревожить, ограничившись бережным рыхлением и умеренным поливом отстоянной водой комнатной температуры.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

С 2023 года машины Lada окончательно останутся без собственной платформы
С 2023 года машины Lada окончательно останутся без собственной
Россиянам вернут траты на спорт
Россиянам вернут траты на спорт
Власти собрались сдавать тайгу в аренду
Власти собрались сдавать тайгу в аренду
МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения
МВД предложило лишать свободы за рецидив пьяного вождения
Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психики
Россиянам назвали незаметные симптомы опасного расстройства психики
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении
Абитуриентам со знаком ГТО предложили добавлять баллы при поступлении
Дело о «Харьковских соглашениях»: Азарову сообщили о подозрении в госизмене
Дело о «Харьковских соглашениях»: Азарову сообщили о подозрении
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Судья отказала в экстрадиции обвиняемого в похищении Авраама Руссо
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японии
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Япония подтвердила запуск двух баллистических ракет Северной Кореи
Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака
Раскрыты три простых способа сократить риск возникновения рака
США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда
США нарастили импорт нефти и нефтепродуктов из России до рекорда

Топ на сегодня

В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции РФ
Клишас назвал ошибочными выводы Венецианский комиссии по Конституции
Применение одноразовых перчаток
Применение одноразовых перчаток
В Италии заявили о нужности российской вакцины
В Италии заявили о нужности российской вакцины

Еще по теме

Лунный календарь комнатных растений на февраль 2021 года
Лунный календарь комнатных растений на август 2020 года
Лунный календарь комнатных растений на апрель 2019 года
Лунный календарь комнатных растений на март 2021 года