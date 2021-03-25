Лунный календарь комнатных растений на апрель 2021 года

Вадим Карасев

Второй месяц весны — ответственное время для цветоводов. Растения вступают в фазы роста и цветения, и им нужен своевременный уход. Советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут выбрать оптимальные дни для заботы о своих цветах.

Домашние растения требуют постоянного ухода, однако не все дни подходят для активных работ в зимнем саду. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют выбирать дни, когда энергетика Луны и созвездий благоприятна, чтобы наслаждаться красивыми и здоровыми растениями у себя на подоконниках. В апреле будет множество дней для того, чтобы пересадить разросшиеся побеги и вырастить у себя в доме сад, привлекающий богатство.

1, 2 апреля: месяц начинается с влияния убывающей Луны в Стрельце. Этот союз не вредит растениям, и цветоводы могут смело заниматься пересаживанием разросшихся растений при условии бережного обращения с корневой системой.

3, 4 и 5 апреля: стареющая Луна в Козероге — время для посадок семян и луковиц. В эти дни можно смело замачивать семена на рассаду, а также заниматься пикированием растений. Подходят эти дни и для бережного кронирования пышных растений.

6, 7 апреля: Луна в союзе с Водолеем — время, когда можно устроить душ растениям, чтобы смыть пыль с листьев. Пересадка возможна, однако нужно выбирать неприхотливые растения.

8, 9 апреля: позитивное влияние Луны в Рыбах дает возможность цветоводам вплотную заняться своими растениями. В эти дни можно и пересаживать, и рыхлить почву. Воздержаться стоит от обрезки побегов, чтобы не занести инфекцию.

10, 11, 12 апреля: Луна и Овен — не самое лучшее сочетание для растений. В это время уход нужно свести к минимуму. Возможно в такое время опрыскивание цветов с целью профилактики болезней и избавления от вредителей.

13, 14 апреля: Луна начинает свой рост в Знаке Тельца. Это созвездие благотворно влияет на растения, и в это время можно заняться любыми работами в зимнем саду.

15, 16 и 17 апреля: три дня растущее ночное светило проведет в созвездии Близнецов. Это время идеально подходит для ухода за вьющимися и травянистыми растениями. Им создают оптимальные условия, соблюдают уровень влажности и освещения, чтобы исключить неправильное развитие побегов.

18, 19 апреля: Луна перемещается в плодородное созвездие Рака. Эти дни подходят не только для ухода за комнатными растениями, но и для работ в саду. На участке при условии устойчивой погоды можно высаживать многолетние цветы.

20, 21, 22 апреля: Луна во Льве — время для отдыха. В эти дни цветоводы могут дать своим растениям перерыв и заняться насущными делами по дому.

23, 24 апреля: рост Луны продолжается в созвездии Девы. Это время благоприятно для закаливания растений на закрытых балконах и высадки в грунт неприхотливых цветов. Заниматься можно и рассадой, но учитывая погодные условия.

25, 26 апреля: Луна в Весах — не время для пересадки растений. Эти дни подходят для подкормки, которая поможет цветам набрать бутоны, образовать здоровые и сильные побеги.

27, 28 апреля: Луна в Скорпионе пробудет два дня и 27 числа будет Полнолуние. Это время не походит для активных работ с растениями. Его можно посвятить покупке новых горшков и кашпо, организовать новое место для цветов.

29, 30 апреля: Луна начинает убывать, перемещаясь в созвездие Стрельца. Оба дня растения лучше не тревожить, ограничившись бережным рыхлением и умеренным поливом отстоянной водой комнатной температуры.