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Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с бывшей женой

Мама Виталия Гогунского впервые прокомментировала скандал сына с бывшей женой

Родители актера были против его союза с Ириной, и, как выяснилось теперь, как в воду глядели — Гогунский и Маирко расстались с громким скандалом, обвиняя друг друга во всех смертных грехах. Мама артиста переживает за сына и надеется, что в скором времени весь этот конфликт уляжется.


Татьяна Александровна не поддерживает бывшую невестку, которая, кстати, недавно заявила о побоях со стороны артиста и его нежелании принимать участие в воспитание дочери Миланы. Но, несмотря ни на что, женщина не собирается поливать Ирину грязью публично, опасаясь, что это может негативно сказаться на ее отношениях с внучкой.

«Милашенка — девочка очень умная и трудолюбивая, она добилась больших успехов. Хочу, чтобы ей сопутствовала удача и все было так, как желает она. Я переживаю всю эту историю очень болезненно, но все пройдет и встанет на свои места. Все будет так, как должно быть!» — поделилась мама Гогунского на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Гогунский в свою очередь давно привык к слухам вокруг своей персоны и старается не обращать на них внимания. «Время все расставит по своим местам. Все мы под Богом ходим», — разводит руками 42-летний актер.

Напомним, брак Гогунского и Ирины Маирко можно сравнить с американскими горками, где были бурные взлеты и глубокие падения. В одно время влюбленные расставались — артист даже женился на другой женщине, но со временем опять сошлись. В августе 2019-го пара окончательно рассталась.

«Мне кажется, я все десять лет только и плакала. В какой-то момент я поняла, что в семье существую как какая-то мебель, в работе мы тоже не схожи. И я приняла решение уйти. Я ушла любя», — откровенничала как-то Маирко.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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