Мать Тимура Файзутдинова настаивает на встрече с убившим ее сына хоккеистом

Лидия Мартынова

Родители Тимура Файзутдинова до сих пор пребывают в состоянии шока от скоропостижной смерти сына. Юный хоккеист поучил на матче роковую травму и через несколько дней ушел из жизни, несмотря на все усилия врачей.

Мама погибшего парня Елена считает все произошедшее несчастным случаем. Во время матча «Динамо Санкт-Петербург» с «Локомотивом». который проходил в Ярославле, шайба внезапно угодила Тимуру прямо в сонную артерию. Молодой человек мгновенно потерял сознание и впал в кому. Несколько дней врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, безуспешно.

Мать игрока не винит Дмитрия Тювилина, чей бросок оказался роковым. «Я бы хотела ему сказать, что ни в чем его не виню. Ему сейчас тоже очень сложно. Думаю, что он не виноват, это случайность. Хочу лично с ним встретиться. Просила руководство МХЛ, чтобы они дали мне такую возможность. Но пока не получилось. Возможно, тут должно быть не только мое желание», — поделилась женщина.

Она пыталась связаться с игроком «Локомотива», объясниться с ним и сказать, «что он должен играть за ее сына, стать еще лучше и сильнее».

Женщина также не видит смысла в следственных действиях и проверках: «Связывались со мной следователи? Нет, мне сейчас просто не до этого. Я не понимаю, зачем вообще предпринята доследственная проверка? Считаю, что это был несчастный случай».