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MedicalXpress: Коронавирус COVID-19 поражает клетки ротовой полости человека

Верхние дыхательные пути человека и легкие являются сейчас основными местами заражения SARS-CoV-2, но есть также и признаки того, что вирус может также инфицировать клетки человека в других частях тела, таких как: пищеварительная система, кровеносные сосуды, а также почки и, показало новое исследование, даже рот.

Потенциал данного вируса инфицировать сразу несколько участков тела может попытаться помочь объяснить широкий спектр симптомов, с которыми сейчас сталкиваются пациенты с диагностированным коронавирусом COVID-19, включая такие известные оральные симптомы, как потеря вкуса, а также сухость во рту и образование волдырей.

Более того, результаты сейчас указывают на возможность того, что рот играет ключевую роль в передаче SARS-CoV-2 в легкие или же пищеварительную систему через слюну, которая содержит вирус из инфицированных клеток полости рта.

Лучшее понимание вовлеченности рта в инфицирование коронавирусом может в дальнейшем помочь в разработке стратегий по снижению передачи данного вируса внутри и вне организма. Научную группу возглавляли ученые-исследователи из Национального института здоровья и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл.

Сообщение MedicalXpress: Коронавирус COVID-19 поражает клетки ротовой полости человека появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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