Медитация на деньги: обращение к Меркурию

Вадим Карасев

Существует множество самых разных медитаций, среди которых бывают и денежные. Деньги и энергетика связаны силой Меркурия, поэтому эксперты советуют ознакомиться с практикой, направленной на взаимодействие с этой планетой.

Энергетика Меркурия завязана на финансовых и информационных потоках. Многие эксперты отмечают, что денежные успехи напрямую связаны с силой данной планеты. Это значит, что очень важно налаживать связь с Меркурием, чтобы денежная удача вас посещала гораздо чаще.

Подготовка к медитации

Медитировать, обращаясь к Меркурию, можно в любое время дня и ночи. Для этого вам понадобится тихая обстановка, а также пара монеток. Выберите их, почистите и не кладите в кошелек обратно. Оставьте их для медитаций.

Чтобы окружающие звуки вас не раздражали и не мешали, можно будет включить на фоне звуки природы. Лучше всего подойдет звук ветра, но не дождя или океана, потому что Меркурий — планета стихии Огня и Воздуха.

Медитация на Меркурий

Медитировать можно в положении сидя или лежа. Возьмите по монетке в каждую руку, зажав их большими и указательными пальцами. Достичь эффекта поможет правильное дыхание. Быстро вдыхайте и выдыхайте около 10-15 раз, а затем начните глубоко и медленно вдыхать и так же медленно выдыхать.

Закройте глаза и представьте себе, что ваше тело стало невесомым. Если вы дышали правильно, с каждым новым спокойным вдохом и выдохом вы сможете подняться все выше и выше. Представьте себе, что вы поднялись так высоко, что выше вас уже темный космос. Останьтесь на этом пограничном этапе.

Теперь представьте, что монетки в ваших руках начинают набирать тепло. Это и есть энергия Меркурия. Вытяните руки в стороны или поднимите вверх. Можете менять их положение, но концентрироваться нужно на дыхании и пребывании в околокосмическом пространстве. Позвольте теплу наполнить не только руки, но и ваше тело. Эта созидательная энергия поможет в притяжении денежной удачи, в принятии важных решений. Почувствуйте, как ваше сознание расширяется и дает вам больше сил. Чтобы сила Меркурия наполняла вас удачей сильнее, повторяйте эту практику. Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что самый сильный эффект наблюдается в пятницу и понедельник.