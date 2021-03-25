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Меркель разглядела «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19

Меркель разглядела «свет в конце тоннеля» в ситуации с COVID-19Кадр: Frederic Kern / Globallookpress.com

Говоря о борьбе с пандемией коронавируса, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что видит свет в конце тоннеля. Ее слова приводит газета Süddeutsche Zeitung.

Меркель подчеркнула, что в сложившейся ситуации одной критикой ничего не добиться, необходимо действовать. Немецкий лидер призвала людей к оптимизму и стойкости. «Это займет несколько месяцев, но уже виден свет в конце тоннеля. Мы победим вирус», — заявила политик.

Ранее Меркель заявила, что заболеваемость COVID-19 в Европе растет, а ущерб экономике блока стран огромен. Она охарактеризовала ущерб экономике ЕС как «колоссальный» и уточнила, что создаваемый фонд по восстановлению ЕС — единоразовое событие.

Меркель также поддержала централизованную закупку и поставку вакцин в страны блока. По ее словам, если бы страны делали это без координации между собой, это бы «потрясло до самой глубины» внутренний рынок Евросоюза.

В мире

По материалам: lenta.ru
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