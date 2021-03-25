Меркель заявила о резком росте заболеваемости коронавирусом в ЕС

Вадим Карасев

Фото: Emmanuele Contini / Globallookpress.com

Заболеваемость коронавирусом SARS-CoV-2 в Европе растет, а ущерб экономике блока стран огромен. Об этом в своем выступлении заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает информационное агентство Reuters.

Она охарактеризовала ущерб экономике ЕС как «колоссальный» и уточнила, что создаваемый фонд по восстановлению ЕС — единоразовое событие.

Меркель также поддержала централизованную закупку и поставку вакцин в страны блока. По ее словам, если бы страны делали это без координации между собой, это бы «потрясло до самой глубины» внутренний рынок Евросоюза.

Ранее сообщалось, что канцлер Австрии Себастьян Курц предсказал ЕС раскол из-за нехватки вакцин от коронавируса. По его словам, поставки идут не так, как планировалось изначально, и некоторые европейские страны по этому признаку оказались отнесены ко «второму сорту».