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Microsoft анонсировала для геймпадов Xbox Series две новых расцветки

Microsoft анонсировала новые цвета для геймпадов Xbox Series — «спортивный» Electric Volt и камуфляжный Daystrike Camo.


Продажи начнутся в конце мая. Electric Volt обойдется пользователям в 4399 рублей, Daystrike Camo – в 4999 рублей.

Напомним, что сейчас геймпады новых Xbox доступны в чёрном, белом, синем и красном.

Функционально они могут подключаться как к Xbox Series и Xbox One, так и к Windows.

Ранее РИА “NEWSTES” писало, что EA Play станет частью Xbox Game Pass для PC .

Сообщение Microsoft анонсировала для геймпадов Xbox Series две новых расцветки появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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