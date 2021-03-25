Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала

МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала

МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого каналаФото: Suez Canal Authority / AP

Российский МИД оценил сроки, в которые может быть открыт заблокированный в настоящее время Суэцкий канал. Об этом сообщается на странице Департамента ситуационно-кризисного центра в Twitter.

«Египет — движение через Суэцкий канал остается перекрытым из-за аварии 23 марта контейнеровоза Ever Given, разблокировка может занять несколько недель», — говорится в сообщении. В настоящее время канал полностью перекрыт, а на месте произошедшего работает несколько буксиров.

Как рассказал агентству РИА Новости бывший член совета правления администрации Суэцкого канала Ваиль Каддур, ответственность за инцидент лежит на капитане судна. Он добавил, что дно в районе места происшествия скальное, а не песчаное, что затрудняет решение проблемы.

Гигантское судно Ever Given компании Evergreen село на мель в южной части канала, которая не имеет дублеров. Оно следовало из Китая в Роттердам (Нидерланды). Предварительно сообщалось, что контейнеровоз случайно отклонился от курса из-за сильного ветра.

Инцидент привел к коллапсу Суэцкого канала — важнейшего торгового пути, по которому в том числе перевозят грузы с нефтью и газом. В пробку попали более 100 судов, в частности, танкеры с российской нефтью. На фоне сообщений о пробке подорожала нефть североевропейской марки Brent.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
Скончалась королева из фильма «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не прервется связь поколений»
В Москве более 6 тысяч учащихся зарегистрировались на олимпиаду «Не
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения несовершеннолетних в образовательных организациях
В Москве обсудили профилактику суицидального поведения
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Die Zeit: глава МИД Германии призвал НАТО сплотиться против России
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
Bloomberg предупредил об угрозе дефицита туалетной бумаги
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
В США оценили сообщения о связи сына Байдена с вдовой Лужкова
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
Правительство Словакии распалось из-за поставок «Спутник V»
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала
МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили построить школу
Дети из двух российских поселков встали на колени и попросили
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
Путин впервые прокомментировал свою вакцинацию от коронавируса
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
В иракских тюрьмах не осталось российских детей
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca
Швеция частично возобновит вакцинацию препаратом AstraZeneca

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном поведении РФ
В Госдуме оценили слова генсека НАТО Столтенберга об агрессивном

Еще по теме

Гигантское судно село на мель и перекрыло Суэцкий канал
Российский спутник заснял контейнеровоз, перекрывший Суэцкий канал
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала