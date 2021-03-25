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Министр Кулеба объяснил отказ Киева от закупки российской вакцины «Спутник V»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал решение Киева не закупать российскую вакцину от коронавируса “Спутник V”. Его цитирует портал “ПолитЭксперт”.

Кулеба заявил, что Киев твердо решил воздержаться от покупки российской вакцины, чтобы “не финансировать конфликт в Донбассе”. По словам украинского министра, российская вакцина является “инструментом внешней политики РФ”. Глава украинского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что “Спутник V” – это не средство для гуманитарной помощи, а “гибридное оружие”.

“В России недостаточно вакцин, чтобы вакцинировать собственное население, но она активно продает вакцины любой стране мира”, – уверен Кулеба.

В настоящий момент применение российского препарата от коронавируса одобрено в 55 странах мира. Отечественная вакцина признала одним из лидеров по эффективности среди других разработанных вакцин.

Сообщение Министр Кулеба объяснил отказ Киева от закупки российской вакцины «Спутник V» появились сначала на Информационное агентство "SM News".

Политика / Главные новости

По материалам: sm.news
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