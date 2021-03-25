Миронов презентовал предвыборный проект "Справедливый наблюдатель"

Вадим Карасев

Лидер партии "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов представил федеральный проект партии "Справедливый наблюдатель", посвященный подготовке наблюдателей на выборах.

"Сегодня мы презентуем наш проект партии "Справедливая Россия — за правду" — "Справедливый наблюдатель". Должен сказать, что в истории политической партии "Справедливая Россия" это первый масштабный, беспрецедентный, предвыборный проект по подготовке наблюдателей.

В рамках этого проекта "Справедливый наблюдатель" мы планируем подготовить 120 тыс. наблюдателей, и мы это сделаем. Такого наша партия не делала никогда. Самая главная задача — показать нашим избирателям, особенно тем, кто не ходил и не ходит на выборы, не веря, что от его голоса что-то зависит, и в том числе не веря, что его голос защитят, что нужно приходить, голосовать за наших кандидатов, мы защитим каждый голос, не дадим украсть ни одного голоса", — сказал политик.

Он также отметил, что молодые люди, которые будут становиться наблюдателями, смогут обеспечить безопасность на выборах.

"Такая работа уже началась, мы провели первый семинар в Новосибирске, сейчас идет семинар в Якутске, и дальше во всех федеральных округах мы будем проводить семинары по подготовке координаторов, которые в свою очередь будут готовить уже наблюдателей. Сегодня мы даем старт этому проекту "Справедливый наблюдатель", — пояснил Миронов.

В материалах к презентации говорится, что проект "Справедливый наблюдатель" — это проект, направленный на подготовку координаторов наблюдения в регионах, а также непосредственно наблюдателей и членов УИК с правом совещательного голоса, которые будут участвовать в многодневном голосовании на выборах депутатов.

Также в материалах сообщается, что в рамках проекта предполагается реализация трех направлений: подготовка координаторов наблюдения, дистанционное обучение наблюдателей и запуск мобильного приложения, последнее представляет собой уникальную инновационную программу по контролю за ходом голосования, она позволит в режиме реального времени связываться с наблюдателем на избирательном участке и координаторами, вводить данные по явке, отслеживать возможные нарушения и реагировать на них, оперативно получать итоги голосования.