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Миру предрекли дефицит туалетной бумаги

Миру предрекли дефицит туалетной бумагиФото: Hannah McKay / Reuters

Пытающийся побороть пандемию COVID-19 мир может столкнуться с дефицитом туалетной бумаги, вызванным нехваткой мощностей для транспортировки сырья, необходимого для производства товара. О надвигающихся проблемах предупреждает Bloomberg.

В предрекшем дефицит агентстве пояснили, что на фоне повышения спроса на перевозку товаров морем выявлена нехватка судов, призванных выполнять эту задачу. Это уже отразилось на экспортерах, работающих с товаром, упакованным в контейнеры. Существуют опасения, что ситуация повлияет и на грузы, перевозимые в других видах упаковки.

О возможных перебоях в производстве туалетной бумаги предупредил и Вальтер Шалька, возглавляющий бразильскую компанию Suzano SA, на долю которой приходится около трети мировых поставок особого вида древесной массы, используемой при производстве упомянутого товара. В беседе с представителями агентства он признался, что из-за роста конкуренции между потребителями компания все реже получает в распоряжение суда, и ситуация грозит принять худший оборот, что может обернуться перебоями в поставках. Если это произойдет, то в первую очередь пострадают предприятия, не запасшиеся сырьем заранее.

РБК сообщило, что уже направило запрос в компании Essity и «Сыктывкар Тиссью Груп», занимающиеся продажей туалетной бумаги на территории России.

Отмечается, что в настоящий момент в некоторых странах вновь начали ограничивать работу магазинов из-за пандемии, из-за чего люди опять принялись увеличивать свои запасы необходимых им товаров.

Весной прошлого года из-за ввода ограничений был зафиксирован рост продаж ряда продуктов и товаров. В связи с этим некоторые торговые сети ввели ограничения на продажу товаров в одни руки. В частности, в марте 2020 года сообщалось, что спрос на туалетную бумагу в России вырос наполовину.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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