Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, пройден самый сложный период, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 25 марта.
«Нам удалось избежать взрывного роста числа больных. Снизить нагрузку на медицинские организации. Мы прошли самый сложный период, не останавливая полностью экономику и социальную жизнь», — сказал он.
В то же время премьер призвал Роспотребнадзор не останавливаться на достигнутых результатах и создавать тест-системы, которые могут выявлять муштрующие штаммы COVID-19.
Мишустин добавил, что об окончательной победе над коронавирусом можно будет говорить только после формирования коллективного иммунитета.