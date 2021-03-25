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Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» пополнит Тихоокеанский флот в мае 2021 года

Модернизированый фрегат «Маршал Шапошников» уже в мае текущего года должен будет заступить на боевое дежурство. Об этом передает газета «Известия», ссылаясь на свои источники в оборонном ведомстве.

Корабль теперь стал классифицироваться, как фрегат, сразу после того, как на нем в ходе модернизации были проведены значительные изменения характеристик его перевозимого вооружения. Ходовые испытания фрегата были проведены с июля минувшего года. В конце декабря уже были завершены все заводские проверки.

Как передает военный эксперт Василий Кашин, «для такого корабля найдется достаточно много задач в его регионе». По мнению военного эксперта, оснащение фрегата новейшим гидроакустическим комплексом и не имеющим аналогов высокоточным вооружением, его улучшенные ходовые характеристики и надежные механизмы дают возможность этому боевому кораблю выполнять теперь походы на дальние расстояния. Благодаря универсальным пусковым, которые были дополнены восемью смонтированными отдельно современными противокорабельными ракетами Х-35 «Уран», все освободившиеся ячейки можно будет использовать для установки таких ракет, как «Калибр» или новейших «Циркон».

Сообщение Модернизированный фрегат «Маршал Шапошников» пополнит Тихоокеанский флот в мае 2021 года появились сначала на Информационное агентство "SM News".

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По материалам: sm.news
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