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Моргенштерна засудили из-за песни «Владимир Путин — молодец»

Моргенштерна засудили из-за песни «Владимир Путин — молодец»Фото: @morgen_shtern

Кировский районный суд Уфы взыскал с рэпера Моргенштерна 300 тысяч рублей за плагиат песни авторства Олега Лихачева «Владимир Путин — молодец». Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд признает незаконным использование Моргенштерном песни Лихачева "Владимир Путин — молодец" и взыскал в пользу истца 300 тысяч рублей. Кроме того, суд запретил использование музыкального произведения Моргенштерном без разрешения автора», — постановил судья.

Истцу было отказано в публичном извинении рэпера.

В декабре 2020 года сообщалось о том, что казанский тамада и автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачев захотел подать в суд на рэпера Моргенштерна за то, что тот использовал его композицию. Тогда мужчина направил досудебные претензии и потребовал с музыканта компенсацию в размере 300 тысяч рублей.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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