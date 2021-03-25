Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы

Анастасия Иванова

Светодинамический музыкальный фонтан в музее-заповеднике "Царицыно" в среду расконсервировали после зимы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства провели работы по расконсервации светодинамического фонтана. Это единственное гидросооружение в столице, которое на зимний период закрывается специальным надувным куполом. В среду конструкция была демонтирована и стартовали работы по подготовке фонтана к открытию", - сказал Бирюков.

Он отметил, что этот фонтан пользуется большой популярностью у горожан и считается одной из самых красивых столичных достопримечательностей.

"Его подсветка осуществляется при помощи подводных светильников. Независимые линии управления световым и струйным дизайном позволяют создавать неограниченное количество художественных композиций, во время которых более 800 струй фонтана под музыку поднимаются на высоту до 15 метров", - рассказал заммэра.

Перед началом сезона сооружение промоют специальным раствором и проверят работу всех систем, уточнил он.

"Инженерная часть фонтана включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников и музыкальную установку. Все оборудование будет продиагностировано, при необходимости проведем ремонтные работы", - заключил Бирюков.