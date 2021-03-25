На фоне скандала! Кирилл Бледный признался, что положительно относится к ЛГБТ

Лидия Мартынова

Некоторое время назад на участника группы «Пошлая Молли» обрушился хейт. Кирилл Бледный заявил, что ненавидит геев. Сегодня артист решил ответить за свои слова и обьяснить, почему он так считает.

Солист группы «Пошлая Молли» признался, что это была его неудачная шутка. Артист и представить себе не мог, что есть люди, которые больше, чем он, следят за тем, что и где он говорит. Кирилл Белдный ещё раз пояснил, что он не гомофоб.

«65 миллионов лет назад, по глупости, ради какой-то сомнительной провокации я вырыгал в интернет гомофобное высказывание. После этого чуть больше триллиона раз в интернете открестился от этих слов, но до сих пор меня как будто никто не услышал, и мне все ещё прилетают обвинения в гомофобии», – жалуется артист.

Кирилл Бледный сказал, что он «не настолько глупый человек», чтобы не понимать, как устроен мир и, какие бывают люди. Артист ещё раз извинился перед теми, кого оскорбил своим высказыванием. Музыкант попросил раз и навсегда закрыть эту тему.