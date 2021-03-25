Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель

На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недельФото: Suez Canal Authority / Reuters

Чтобы освободить Суэцкий канал от севшего на мель контейнеровоза Ever Given, может потребоваться много времени. Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая занимается работами, отвел на это несколько недель, сообщает Reuters.

По его словам, судно выглядит как «огромный лежащий на берегу кит», и что конкретно с ним делать, пока не очень понятно. Не исключено, что придется комбинировать несколько методов, в том числе снятие с Ever Given контейнеров с грузом и топлива, использование буксиров и размывку песка под судном.

Накануне администрация Суэцкого канала сообщила, что контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. В четверг, 25 марта, стало известно, что до завершения операции навигацию пришлось приостановить, то есть канал остается заблокированным.

По мнению экспертов, если решить проблему за пару суток не удастся, владельцы судов могут отправить их в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это обстоятельство увеличит стоимость перевозок и сорвет многие графики.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией
Употребление наркотиков пожилыми признали эпидемией
Байден забыл о собственной пресс-конференции
Байден забыл о собственной пресс-конференции
Иран атаковал израильское судно
Иран атаковал израильское судно
С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью странами
С 1 апреля Россия возобновит регулярное авиасообщение еще с шестью
Электоральные эксперты и политологи: новые формы голосования востребованы гражданами
Электоральные эксперты и политологи: новые формы голосования
Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать способом вмешательства в дела России
Электоральные эксперты: дискредитация результатов выборов может стать
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает Столтенберг
Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО, считает
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Семья во Франции нашла в квартире картину стоимостью два миллиона евро
Розалия Райсон объяснила, почему не хочет общаться с экс-участниками
Розалия Райсон объяснила, почему не хочет общаться с экс-участниками
Рома Капаклы и Марина Африкантова забрали Бониту к себе
Рома Капаклы и Марина Африкантова забрали Бониту к себе
Подсолнечное масло приравняют к нефти
Подсолнечное масло приравняют к нефти
На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель
На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель

Топ на сегодня

Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Рейтинг крылатых фраз из книг Максима Милованова
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных угрозах
Госсекретарь США рассказал об исходящих от России и Китая военных
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать" Крым
"У Зеленского проблемы". Почему в Киеве собрались "деоккупировать"

Еще по теме

МИД оценил сроки открытия заблокированного гигантским судном Суэцкого канала
Эксперт спрогнозировал рост цен на нефть из-за блокировки Суэцкого канала
Эксперт оценил последствия длительной блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала