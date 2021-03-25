На освобождение Суэцкого канала отвели несколько недель

Вадим Карасев

Фото: Suez Canal Authority / Reuters

Чтобы освободить Суэцкий канал от севшего на мель контейнеровоза Ever Given, может потребоваться много времени. Питер Бердовски, глава компании Boskalis, которая занимается работами, отвел на это несколько недель, сообщает Reuters.

По его словам, судно выглядит как «огромный лежащий на берегу кит», и что конкретно с ним делать, пока не очень понятно. Не исключено, что придется комбинировать несколько методов, в том числе снятие с Ever Given контейнеров с грузом и топлива, использование буксиров и размывку песка под судном.

Накануне администрация Суэцкого канала сообщила, что контейнеровоз пытаются снять с мели восемь буксиров. В четверг, 25 марта, стало известно, что до завершения операции навигацию пришлось приостановить, то есть канал остается заблокированным.

По мнению экспертов, если решить проблему за пару суток не удастся, владельцы судов могут отправить их в обход Африки. Время прибытия в порт назначения таким образом увеличится на две недели. Это обстоятельство увеличит стоимость перевозок и сорвет многие графики.