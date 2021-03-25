Наталия Антонова: «В кино мы с Аней Казючиц играем соперниц, а в жизни дружим!»

Анастасия Иванова

Актриса осталась под большим впечатлением от съемок программы «ДНК» на НТВ, ведущей которой недавно стала ее близкая подруга. Выпуск отснят, но подробности передачи Наталия Антонова раскрывать не спешит.

Вероятно, на шоу Антонову пригласила Анна Казючиц. Наталия выложила в своем личном аккаунте в Instagram фото, где они тепло и по-дружески обнимают друг друга:

«Помните наших с Анечкой героинь из сериала «В чужом краю»? Мы сыграли там соперниц. В жизни мы подружки и сегодня я пришла к Ане в гости на программу «ДНК». Аня — молодец, а я — плакса! Очень трогательную программу записали, очень переживала я сегодня за наших героев. Скоро будем смотреть!» — заинтриговала она.

Отметим, Казючиц сама не раз выступала экспертом на этом ток-шоу, сочувствуя главным героям. А в декабре 2020 года сама стала его ведущей.

Как правило, в программу обращаются люди, столкнувшиеся с серьезными жизненными проблемами, имеющими широкий общественный резонанс. Традиционно, одним из решений создавшегося тупика для героев становится тест ДНК. О его результатах сообщается в конце шоу. Этот кульминационный момент расставляет все точки над «i».

В комментариях под постом Наталии некоторые подписчики почему-то поставили под сомнение правдивость историй, рассматриваемых в передаче: «Не верю всем этим шоу. Дай Бог, чтобы я ошиблась!», «Я уже дважды обращалась сюда и тишина, год с лишним жду. Надеюсь, что все это не постановка».

Нашлись те, кто возразил такому мнению, предположив, что 70% информации в этом шоу — чистая правда: «Но из этого сделали шоу. Но кому-то это помогает и можно за них порадоваться».