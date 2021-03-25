Названа предельная цена вакцины от коронавируса «КовиВак»

Вадим Карасев

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Предельная цена вакцины от коронавируса центра имени Чумакова «КовиВак» составит 4330 рублей, включая логистические расходы. Такое решение после изучения писем от Минздрава и самого разработчика приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России, передает РИА Новости.

Продажа препарата предусматривает два вида упаковки, одна из них с десятью ампулами в комплекте с ампульным ножом или с ампулами с кольцом излома или точкой для вскрытия. Вакцина выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения.

В свою очередь Минобрнауки сообщило, что производство препарата официально стартовало на площадке центра имени Чумакова. В ближайшие дни вакцина появится в регионах.

Регистрация «КовиВака» состоялась в феврале. Предполагается, что до конца года будет произведено не менее десяти миллионов доз. Осенью центр намерен подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на преквалификацию. Это уже третья вакцина, выпущенная в России.

Ранее директор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов рассказал, что противопоказаний и побочных эффектов вакцина не имеет, за исключением возможной болезненности в месте укола.