Названа предварительная причина инцидента с самолетом Ту-22М3 под Калугой

Лидия Мартынова

Техническая неисправность в системе управления названа предварительной причиной инцидента с инцидента с дальним бомбардировщиком Ту-22М3, случившемся 23 марта на аэродроме Шайховка под Калугой.

Как пишет Telegram-канал Baza, происшествие может быть связано с рычагом пакетного переключателя систем, который позволяет включать функции по отдельности или все вместе одним действием. На текущий момент считается, что рычаг мог быть подключён к системе катапультирования, и после его переключения кресла военнослужащих быстро взлетели вверх.

Эксперты полагают, что командир экипажа смог выжить в связи с тем, что его система экстренной эвакуации запускается отдельно. Причины ЧП сейчас изучаются, хотя известно, что и перед полётом самолёт также проверялся и ремонтировался.

РИА NEWSTES писало, что в инциденте погибли трое военнослужащих, а командир выжил – он, в частности, успел пристегнуться.

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