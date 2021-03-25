Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы худшие регионы для бизнеса в России

Названы худшие регионы для бизнеса в РоссииСалехардФото: Мария Плотникова / РИА Новости

В 2020 году убытки зафиксировали 29,4 процента средних и крупных российских компаний, но в отдельных регионах потери оказались более существенными. Оценку субъектов федерации на убыточность провела аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza, материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Худшими для бизнеса в абсолютном значении стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Санкт-Петербург, Татарстан и Красноярский край. На предприятия в этих регионах пришлось две трети всех потерь российского бизнеса.

По динамике самые большие проблемы в ЯНАО — за год убытки увеличились в 61,5 раза до 529,2 миллиарда рублей. Главным пострадавшим оказалась нефтедобывающая отрасль. За ним идет Магаданская область, где потери выросли в 15,8 раза.

Если смотреть по доле убыточных компаний, то минимальные значения в Республике Алтай (16,9 процента) и Ингушетии (21,4 процента), а максимальные — в Ненецком автономном округе (60,9 процента) и Еврейской автономной области (52,5 процента).

По отраслям хуже всего в абсолютных цифрах себя чувствовала торговля, потерявшая 1,15 триллиона рублей (21,6 процента общих убытков бизнеса). Обрабатывающие производства ответственны за потерю 937,6 миллиарда рублей.

Единственной отраслью, где с убытками год закрыло больше половины предприятий, остается сфера гостиничного бизнеса и общепита (58,6 процента компаний). Во всех остальных число прибыльных бизнесов все же оказалось выше.

Ранее эксперты сервиса аутсорсинга бухгалтерии «Кнопка» выяснили, что предприниматели из Южного федерального округа чаще, чем коллеги из других регионов, довольны условиями ведения бизнеса. Положительно на вопрос ответили 79,2 процента респондентов.

Экономика

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
"Не хочу лежать под землей!": Айза сделала заявление о своих похоронах
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Сфера ритуальных услуг стала лидером по росту доходов в 2020 году
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Названы худшие регионы для бизнеса в России
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Росстат сообщил о росте цен на сахар и яйца
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Цены на нефть взлетели после блокировки Суэцкого канала
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Стало известно о призыве Германии закупить «Спутник V» на
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Сенат США утвердил трансгендера на пост помощника министра
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Папа римский срезал зарплаты кардиналам
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
Музыкальный фонтан в "Царицыно" расконсервировали после зимы
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
В Минобороны заявили, что США начали против России ментальную войну
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту
Роскомнадзор захотел пускать в соцсети по паспорту

Топ на сегодня

Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в Донбассе за неделю
Глава МИД Украины считает, Россия способна завершить конфликт в
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
В Кремле ответили на вопрос, возглавит ли Путин список ЕР на выборах
Путин встретится с главой Счетной палаты
Путин встретится с главой Счетной палаты
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Ренхап: КНДР провела испытания двух крылатых ракет
Выплаты на детей получит новая категория москвичей
Выплаты на детей получит новая категория москвичей

Еще по теме

Назван лучший для бизнеса регион России
Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Названы российские регионы с самыми качественными дорогами
Названы российские регионы с самой «здоровой» экономикой