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Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене
Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.

В мире

По материалам: ria.ru
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