Немецкое СМИ рассказало о разочаровании Германии в Байдене

Анастасия Иванова

Надежды правительства Германии на улучшение взаимоотношений при новой американской администрации не оправдались, пишет немецкая газета Der Tagesspiegel.

Как отмечает издание, после победы Джо Байдена на президентских выборах в Европе и Германии предвкушали возвращение к "партнерскому сотрудничеству" с Соединенными Штатами, хотя в Берлине вряд ли кто-то питал иллюзии насчет того, что удастся решить все конфликтные вопросы.