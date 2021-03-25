Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 25 марта 2021 года

Вадим Карасев

Каждый день миром правит определенное число-талисман. Настало время узнать, какое число главенствует в этот четверг, каким будит сегодняшний день в целом и какова его энергетика.

В целом этот день сложно назвать благоприятным или неблагоприятным. Все будет упираться в ваши поступки и желания. Чтобы не попасть впросак, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют пользоваться шепотками на удачу и доверяйте внутреннему голосу.

Число-покровитель 25 марта 2021 года

Сегодня четверг, поэтому в ходе нумерологических расчетов в конце необходимо прибавить число 4. Складываем все цифры текущей даты: 2+5+0+3+2+0+2+1=15. 15+4=19. 1+9=10. 1+0=1. День пройдет под эгидой Единицы. Данное число символизирует общение, пребывание среди людей, семью, социум и общество в целом. У этого числа нет ярко выраженной мужской или женской энергии. Символ этого дня — руки, тянущиеся друг к другу.





Важные события 25 марта из прошлого

В этот день было множество исторически важных военных сражений, восстаний, изгнаний, но также были и моменты заключения мирных договоров. Например:

мирный договор 1802 года, названный Амьенским;сражение при Падуке 1864 года;начало изгнания иезуитов в России в 1820 году;начало операции на острове Ндзуани в 2008 году.

Этот день день олицетворяет собой всю важность выбора — брать новые вершины силой или умом, искать дружбу и любовь или врагов и проблемы. Старайтесь мирно решать все неурядицы. Сделайте этот день временем добра и компромиссов, но не обходите стороной попытки недоброжелателей лишить вас свободы. Отстаивайте свои права, если на них кто-то будет покушаться.

Советы нумерологов на этот четверг

Не бойтесь показывать близким людям свою любовь. Старайтесь проявлять заботу о детях, о родственниках и родителях. Помогайте нуждающимся и выполняйте просьбы людей, которым не к кому больше обратиться. Если кто-то будет в беде, не обходите его или ее стороной. Окружайте вторую половинку и друзей заботой.

Будьте предельно тактичными. Нумерологи советуют в день правления Единицы воздержаться от критики. Следите за эмоциями и будьте великодушными. Не требуйте платы за добро.

Это идеальный день для самореализации и творческой работы. Представители креативных профессий смогут серьезно преуспеть в попутках решить какие-то нестандартные задачи.

Главные талисманы 25 марта

Желтый цвет в одежде. Этот оттенок как никакой другой привлекает доброту. Люди, которые ходят в желтом, получают больше позитива и меньше фокусируются на плохом.

Авантюрин. Это камень-талисман, активизирующий творческий потенциал человека и укрепляющий его интуицию. В такой день как этот он будет просто незаменим.