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"Нужно чистить эту грязь с экранов": Хабиб Нурмагомедов резко высказался о Моргенштерне

"Нужно чистить эту грязь с экранов": Хабиб Нурмагомедов резко высказался о Моргенштерне

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов резко высказался о скандальном рэпере Моргенштерне, поддержав бойца Александра Шлеменко. Последний призвал запретить концерты скандального рэпера, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает "Комсомольская правда", Шлеменко ранее назвал Моргенштерна "бесом" с пентаграммой на лице. 

"Этот тип поет в своих песнях что? Что он предлагает нашим девушкам?" — возмутился боец, заявив, что поддерживает инициативы Хабиба, ранее выступавшего против концертов Егора Крида и Тимати в Дагестане. 

Нурмагомедов в свою очередь прокомментировал слова Шлеменко. "Все правильно, Саша, ценности сейчас поменялись. Самое страшное в этом — дети. Чужих детей не бывает. Надеюсь, что у нас в стране появится орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", — заявил Хабиб в Stories.

Как писал NEWSTES, ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой.

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По материалам: uposters.ru
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