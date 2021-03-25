"Нужно чистить эту грязь с экранов": Хабиб Нурмагомедов резко высказался о Моргенштерне

Вадим Карасев

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов резко высказался о скандальном рэпере Моргенштерне, поддержав бойца Александра Шлеменко. Последний призвал запретить концерты скандального рэпера, сообщает РИА "Новости".

Как сообщает "Комсомольская правда", Шлеменко ранее назвал Моргенштерна "бесом" с пентаграммой на лице.

"Этот тип поет в своих песнях что? Что он предлагает нашим девушкам?" — возмутился боец, заявив, что поддерживает инициативы Хабиба, ранее выступавшего против концертов Егора Крида и Тимати в Дагестане.

Нурмагомедов в свою очередь прокомментировал слова Шлеменко. "Все правильно, Саша, ценности сейчас поменялись. Самое страшное в этом — дети. Чужих детей не бывает. Надеюсь, что у нас в стране появится орган, который будет курировать и чистить всю эту грязь с экранов", — заявил Хабиб в Stories.



Как писал NEWSTES, ранее Макгрегор назвал Нурмагомедова плюшевым мишкой.