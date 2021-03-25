Объявлен формат «Бессмертного полка» в 2021 году

Вадим Карасев

Фото: Игорь Иванко / РИА Новости

Акция «Бессмертный полк» в 2021 году пройдет как в очном, так и в онлайн-формате. Об этом объявил руководитель исполкома общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» Артем Хуторской, передает РИА Новости.

«Как бы ни сложилась обстановка — позволит ли эпидемиологическая ситуация, мы не ясновидящие, мы сказать не можем, но мы готовимся к обоим форматам, и готовимся в полную силу», — сказал он, подчеркнув, что центральный штаб движения и его региональные отделения готовятся в полную силу больше месяца.

В 2020 году «Бессмертный полк» проходил только в онлайн-формате. Такое решение было принято в связи с ограничениями, введенными для профилактики новой коронавирусной инфекции. Онлайн-шествие длилось 20 дней. За это время трансляцию на сайтах «Бессмертного полка», а также в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» посмотрели около 25 миллионов человек со всего мира.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что традиционный Парад Победы в 2021 году также состоится.