Оккупанты подсчитали убытки от «водной блокады» Крыма и подают на Украину в суд

Влада Некрасова

Рабочая группа при т.н. «Государственном совете» аннексированного Крыма оценила ущерб от водной блокады полуострова в 1 трлн рублей (13 млрд долларов по курсу ЦБ РФ) и готовит материалы для обращения в суд на Украину. Об этом заявил «председатель» местного «парламента» Владимир Константинов.

«Надеюсь, что до конца второго квартала мы будем в суде», — сказал Константинов, которого цитирует Интерфакс.

Шансы на победу в суде он считает хорошими, предвкушая, как после вступления решения в силу оккупанты будут «арестовывать все, что будет проходить, пролетать, проезжать мимо Крыма, мимо РФ».

Ранее Константинов заявлял, что хочет взыскать с Киева стоимость строительства канала, урон сельскому хозяйству, экологии и здоровью жителей, а также выделенные Россией средства на решение проблемы вододефицита.

Напомним, ранее полковник ВСУ, представитель Сил специальных операций Богдан МИРНЫЙ в интервью «ФАКТАМ» высказал мнение о большой вероятности выдвижения россиян на Каховку, поскольку Крыму очень сильно нужна вода.

А в правительстве Украины заявили, что не рассматривают всерьез угрозы России подать международные иски относительно приостановки водоснабжения Крыма через Северо-Крымский канал.