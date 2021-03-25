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Опальный инвестор из США окончательно лишится российского банка

Опальный инвестор из США окончательно лишится российского банкаФото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Опальный инвестор из США, основатель одного из старейших российских инвестфондов Baring Vostok Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве, окончательно лишится банка «Восточный», контроль над которым он потерял в 2020 году по решению суда, говорится в сообщении на сайте Baring Vostok.

Все участники крупного корпоративного конфликта нашли покупателя на свои доли — им стал Совкомбанк, занимающий 9-е место по величине активов среди отечественных кредитных организаций. Финансовые параметры сделки не раскрываются, но отмечается, что она пройдет на рыночных условиях.

Таким образом, Совкомбанк станет единственным акционером «Восточного», который в течение 12-18 месяцев прекратит существование в нынешнем виде и будет интегрирован в структуру нового владельца. Для завершения сделки, которое планируется в апреле, сторонам необходимо получить разрешение Центробанка.

«Восточный» оказался в центре корпоративного скандала в 2019 году, когда по заявлению одного из акционеров, Шерзода Юсупова, было возбуждено уголовное дело в отношении Калви и других топ-менеджеров Baring Vostok. На тот момент фонд был крупнейшим акционером банка. Фигурантов обвиняли в мошенничестве.

По версии следствия, они причинили ущерб «Восточному», уговорив его руководство принять в качестве погашения кредита от Первого коллекторского бюро акции люксембургской компании IFTG (обе принадлежали Baring Vostok). Из материалов дела следует, что рыночная стоимость бумаг была в десятки раз меньше размера задолженности в 2,5 миллиарда рублей.

Калви отрицал вину и утверждал, что причина его преследования — не разрешенный конфликт с Юсуповым и его деловым партнером Артемом Аветисяном. В 2016-м Baring Vostok и компания Аветисяна «Финвижн» договорились об объединении принадлежавших им банков «Восточный экспресс» и «Юниаструм», в результате которого образовался «Восточный». По итогам сделки контроль над новой кредитной организацией получил Baring Vostok, но «Финвижн» полагался опцион на приобретение дополнительных 9,99 процента акций банка.

Через два года фонд отказался исполнять опцион, сославшись на то, что компания Аветисяна вывела ценные активы из «Юниаструма» перед слиянием. В итоге опцион был исполнен в 2020-м по решению суда, после чего Аветисян и Юсупов на двоих завладели 50,01 процента акций, а в распоряжении Baring Vostok остались 41,63 процента.

Уголовное дело в отношении Калви и его коллег до сих пор не рассматривалось по существу и находится на стадии предварительного следствия. В прошлом году его фигуранты были отпущены из СИЗО и вернулись к работе в фонде.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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