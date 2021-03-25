Организаторы выставки "Мир тела" отреагировали на сообщение о проверке СК

Анастасия Иванова

Проведение анатомической выставки "Мир тела" (Body Worlds) доктора Гюнтера фон Хагенса осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, заявили РИА Новости в пресс-службе выставки.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин ранее поручил провести проверку в отношении организаторов выставки "Мир тела" на ВДНХ, экспозиция которой состоит из реальных человеческих тел и органов, обработанных с помощью метода полимерной пластинации, разработанного немецким доктором Гюнтером фон Хагенсом в 1977 году.

"Организация и проведение выставки осуществляется в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Выставка работает в прежнем режиме", - сообщили РИА Новости организаторы.

Подчеркивается, что основной целью проведения выставки является предоставление возможности посетителям изучить основы строения тела человека в научных и просветительских целях, а также получить научные знания об анатомических и физиологических особенностях устройства человеческого организма.