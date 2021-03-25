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Откуда не ждали! Стало известно, кто купил «ДОМ-2»

Откуда не ждали! Стало известно, кто купил «ДОМ-2»

Вы тоже питали надежды, что он ушел с концами... А зря! Уже в середине апреля на экраны возвращается «ДОМ-2» — «NewsTes.ru» узнал, что теперь телестройка будет выходить на канале «Ю».


В середине декабря эта новость обрадовала и расстроила миллионы россиян: ТНТ закрыл «ДОМ-2» после 16 лет существования. Реалити, в котором под круглосуточным наблюдением камер молодые и не очень участники строили любовь, стало самым рейтинговым проектом на российском телевидении. За время существования в шоу приняли участие больше 2300 человек — многие из выпускников не просто построили любовь, но стали популярными: телеведущими, блогерами. На проекте сыграли около 30 свадеб, а на свет появилось 14 детей. Имена главных ведущих шоу — Ксении Бородиной и Ольги Бузовой — сегодня знает вся страна. 

Интересно сможет ли возродиться «ДОМ-2» и вернуть былую популярность на новом месте. Слухов о том, куда переезжает телестройка, рождалась масса: СТС, «Пятница», будет транслироваться на YouTube... Но «NewsTes.ru» узнал, где теперь обоснуются жаждущие найти вторую половинку.

«Уже в середине — конце апреля новые выпуски «ДОМа-2» появятся на канале «Ю». Ходят слухи, что на работу выйдут и всем известные ведущие, — рассказал «NewsTes.ruу» источник. — Естественно, проект не стартанет с высокими цифрами, если там будут только «зеленые» участники, поэтому позвали звездных «старичков».

На «Ю» выходит огромное количество успешных реалити-шоу: «Беременна в 16», «Обмен домами», «Мастершеф», что ж, посмотрим, насколько удачным станет перезапуск 15 клевых ребят. Признаемся честно, наверное, нет в нашей стране человека, который рано или поздно не залипал на очередном скандале Алены Водонаевой и Степана Меньшикова, не возмущался, когда уже похудеет Саша Черно, не умилялся сыну Евгения Кузина и Маргариты Агибаловой, не плакал вместе с Ольгой Бузовой.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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