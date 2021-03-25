"Отвечать будем вместе". Кого в НАТО считают угрозой, помимо России

Алексей Вольцев

Североатлантический альянс определился с главными угрозами: как и ожидали, это Россия и Китай. Главы МИД стран НАТО договорились бросить все силы на сдерживание этих государств. Международный терроризм в новой стратегии "НАТО-2030" — уже не основная опасность. Чем еще займется западный военно-политический блок в ближайшие годы, разбиралось РИА Новости.Запоздалый гость

Первый визит Энтони Блинкена в Европу на совещание глав МИД стран НАТО окрестили "брюссельскими смотринами". До этого из-за пандемии с госсекретарем США общались онлайн. Но личная встреча, по мнению европейских чиновников, — проверка прочности партнерских отношений. Блинкен не возражал: посетить столицу "коллективного Запада" он планировал еще зимой, но турне откладывалось.

Заступив на пост госсекретаря, он оперативно нанес визиты в Японию и Южную Корею. Европейские союзники понимали: при Байдене азиатское направление останется приоритетом внешней политики США. И все же надеялись пораньше увидеть американского чиновника. Тем более что новая администрация, едва въехав в Белый дом, объявила курс на восстановление трансатлантических контактов. Дональда Трампа, наоборот, постоянно критиковали за испорченные отношения с ЕС.

В Брюсселе госсекретарь побеседовал с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и провел двусторонние встречи с союзниками. Главный вопрос на повестке — стратегия Североатлантического альянса до 2030 года. Ее разработали в конце 2020-го, а в феврале главы оборонных ведомств стран НАТО вносили туда правку. Сейчас — черед министров иностранных дел. Если они согласуют документ, то на ежегодном саммите альянса главы государств его утвердят и начнут реализовывать.

Дата саммита пока не определена, но встретиться рассчитывают до конца весны.

Новая десятилетка НАТО

Пока новую стратегию не утвердили и руководствуются прежней. Ее приняли в Лиссабоне в 2010-м, но, по признанию большинства, "она безнадежно устарела". Союзников не устраивает, что в действующем документе Москву называют стратегическим партнером альянса. Не отражены там и геополитические реалии, сложившиеся после 2014 года, — под этим натовцы понимают "незаконный переход Крыма под российскую юрисдикцию".

В стратегии "НАТО-2030" Россию причислили к главным военным угрозам. Союзники намерены расширить присутствие в Черном море — это ответ на "увеличение российского военного контингента в Крыму". На встрече в Брюсселе главы МИД альянса заверили, что за последние годы нарастили оборонный потенциал для предупреждения угроз с востока.

"Для сдерживания России НАТО провела самое масштабное усиление коллективной обороны. Мы должны точно знать, что вместе отвечаем на действия Москвы", — заявил Столтенберг на встрече с главами МИД. При этом добавил, что альянс открыт к диалогу с Россией, но в сочетании с "твердым сдерживанием и обороной".

Главы внешнеполитических ведомств отметили и то, что в Лиссабонской стратегии НАТО практически ничего не сказано о растущем военном потенциале Пекина. Нынешние реалии таковы, что "китайский фактор — прямая угроза трансатлантической солидарности", подчеркнули они. В новой стратегии КНР наравне с Россией причислена к главным угрозам безопасности.

Блинкен признал, что усиливающийся Китай больше беспокоит США, чем Европу. "Вашингтон не будет принуждать союзников к выбору "мы или они" в отношении КНР. Страны могут работать с Пекином в областях, представляющих взаимный интерес", — заявил Блинкен в Брюсселе.

Угроза международного терроризма, которая в Лиссабонской стратегии значилась первостепенной, в новом документе стоит после российской и китайской.

Завершенное дело

Черноморская проблематика в стратегии "НАТО-2030" отражена не только из-за российских угроз. В центре внимания альянса — восстановление связей с главным союзником в Черноморском регионе, Турцией.

Прибыв в Брюссель, госсекретарь в числе первых провел встречу с турецким коллегой. Дискуссия началась с чувствительных тем. Недовольство США и союзников в Европе вызывают закупки Анкарой российских систем ПВО С-400. С этого Блинкен и начал разговор с Мевлютом Чавушоглу.

"Госсекретарь призвал Турцию не оставлять у себя российские ЗРС С-400", — рассказал по итогам переговоров пресс-секретарь американского ведомства Нед Прайс.

Комментарии дал и Чавушоглу. Он напомнил, что Анкара закупила российские комплексы в тот момент, когда остро в них нуждалась. Сейчас турецкие власти не намерены это пересматривать.

"С Россией у нас есть сложные темы, мы договариваемся и решаем возникающие противоречия. Но сделка по С-400 — дело завершенное", — заключил Чавушоглу.