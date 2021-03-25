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Падание Тимы Белорусских: наркотики, тюрьма, спад популярности

Падание Тимы Белорусских: наркотики, тюрьма, спад популярности

В начале этого года исполнитель Тима Белорусских оказался в эпицентре скандала. Артист был задержан в Белоруссии с запрещенными препаратами, а также обвинен в их хранении. Сначала представители певца и сам музыкант всячески отрицали причастность к наркотикам. Однако сегодня Белорусских признал вину.


По сообщениям СМИ, в конце января 22-летнего музыканта задержали в игровом клубе. У него в кармане было 0,4 грамма гашиша. Снимок с его задержанием появился в интернете, но Тима продолжал отрицать информацию. А сегодня он все-таки признал вину. Между тем известно, при обыске квартиры у него был обнаружен амфетамин. Полиция также раскрыла имя сообщника Белорусских. Сейчас он находится под стражей, а сам музыкант отпущен домой под крупный залог.

«Ребятки, наркотики — это плохо», — отрицал задержание музыкант.

Однако это не единственная черная полоса в жизни Тимы Белорусских. Недавно он покинул лейбл Kaufman. В результате его карьера резко пошла на спад. Теперь артист не может восстановить доступ к старым трекам, а свежие композиции блокируются. Кажется, Тима Белорусских не скоро начнет свою сольную карьеру, ведь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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