Памфилова рассказала о методах борьбы с фейками о выборах

Вадим Карасев

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в интервью "Российской газете" рассказала о методах борьбы против размещения в Сети недостоверной информации о выборах.

"Мы прекрасно понимаем, что уже сформировано и набирает обороты многопрофильное поточное "производство" самой разнообразной "продукции", направленной на дискредитацию выборов, капитально сконструированное и щедро оплачиваемое. Определенный опыт ликвидации разного рода "информационных помоек" у нас уже накоплен, будем его творчески развивать и приумножать", — отметила председатель ЦИК.

Помимо этого, Памфилова пообещала защищать от хамства, лжи и провокаций членов участковых комиссий, "которые честно выполняют свою миссию".

"Для обеспечения их правовой защищенности и повышения стрессоустойчивости планируем на все время выборов в рамках работы нашего информационного центра и горячей линии запустить специальный канал связи по оказанию психологической помощи и правовой поддержки членам участковых и территориальных комиссий", — отметила она.