Памфилова рассказала о нарушениях на выборах главы Пензенской области

Лидия Мартынова

Факты нарушений на выборах главы Пензенской области были выявлены ещё в ноябре 2020 года и направлены правоохранителям, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

"Хотела уточнить, это не то, что сейчас какая-то компанейщина возникла: арестовали губернатора, заодно возбудили какие-то уголовные дела. Ничего подобного. Это, вообще-то, ещё в ноябре, как только избирательной комиссии Пензенской области стало известно о возможных нарушениях, они тут же собрали все материалы, тут же оперативно нас уведомили и направили сначала в районный отдел МВД представление для проведения проверки. Все было сделано", - сказала она.

Памфилова добавила, что все выявленные на тот момент сведения о нарушениях направили в правоохранительные органы.

"И мы эту ситуацию контролируем", - подчеркнула она.