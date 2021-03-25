Памфилова рассказала о "женском лице" российской избирательной системы

Алексей Вольцев

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что избирательная система России имеет женское лицо, а госслужащих в составе избирательных комиссий - меньшинство.

"В составах участковых избирательных комиссий госслужащих и муниципальных служащих менее 6%. Какой тут админресурс? Я имею в виду внутренний. В ТИКах (территориальных комиссиях) - 27%, в субъективных комиссиях - 21%. Более того, половина из всего состава — это представители партий, практически всех партий. У нас уже многих партий и в помине нет... а их представители работают", - сказала Памфилова на итоговом заседании действующего состава Центризбиркома 2016-2021 годов.

По ее словам, у избирательной системы давно уже женское лицо.

"Восемьдесят пять процентов председателей участковых комиссий - это женщины. Я этому очень рада, в составах субъектовых комиссий - почти до 40% (женщин), в составах территориальных комиссий - это почти 65%. Это женщины с характером", - пояснила глава ЦИК.