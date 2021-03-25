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Папа римский срезал зарплаты кардиналам

Папа римский срезал зарплаты кардиналамФото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Папа римский Франциск решил сократить зарплаты кардиналам и служащим учреждений Святого престола. Об этом говорится в специальном послании понтифика, передает ТАСС.

Так, денежное вознаграждение кардиналов срезается на 10 процентов, у остальных категорий работников зарплаты сократятся от трех до восьми процентов. Кроме того, временно замораживается повышение зарплат, даже если такой пункт прописан в трудовом договоре.

Утверждается, что распоряжение стало следствием сложной финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса. Казна государства лишилась своего основного источника доходов — продажи билетов в ватиканские музеи. По оценке, Ватикан недосчитался около 200 миллионов евро.

Зарплата кардинала составляет 5,5 тысячи евро (около 500 тысяч рублей).

В феврале власти Ватикана решили увольнять сотрудников с работы за отказ от добровольной вакцинации без медицинских показаний. В тексте соответствующего указа говорится, что сотрудники организаций, отказавшиеся делать прививку без доказанной медицинской причины, могут быть подвергнуты санкциям со стороны работодателя, «вплоть до прерывания трудовых отношений».

Подписание документа вызвало жаркие дебаты в Ватикане, так как его положения идут вразрез с добровольным характером вакцинации в Италии и многих других странах мира.

В мире

По материалам: lenta.ru
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