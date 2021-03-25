Павел Бабич получил диплом о высшем образовании

Вадим Карасев

Павел Бабич уехал вовсе не из-за нежелания общаться с мамой Кати Скалон. У него действительно были весомые причины побывать в родном Ставрополе, где Паша получал высшее образование в Северо-Кавказском федеральном университете на протяжении четырех с половиной лет. Теперь у него диплом о высшем образовании и уверенность, что его знания будут работать на него.

«Погрыз немного гранит науки. Высшее образование в физической культуре. Это были 4,5 года интересного путешествия. Одно могу сказать точно: если вы ничему и не смогли научиться, то в гос. учреждениях обучение держит в тонусе, как ничто другое. Не теряйте время, глупцы-голубцы. Поступайте вовремя и учитесь. К 35 года ваше имя и умения будет работать на вас, а не наоборот», - сообщил Бабич.

Хвастается своими успехами Павел Бабич. Он доволен тем, что теперь у него есть высшее образование в физической культуре. Кстати, фолловеры, критиковавшие Павла за то, что он обучает других, не имея необходимых знаний. Знания у него есть - Паша гордится тем, что грыз гранит науки и теперь его имя и умения будут работать на него, пишет newstes.ru.Фолловеры принялись его поздравлять. Действительно, радоваться Паше есть чему. Но его избранница Катя Скалон обучение бросила, хотя могла бы получить диплом журналиста. Паша так хорошо на нее влияет, приучил к спортзалу, поставил на сноуборд. Может, и в вуз заставит вернуться? По крайней мере, пользователи сочли бы такой вариант развития событий правильным.Катя сейчас обеспокоена не образованием, а собственной внешностью. Хотя подписчики стали часто ее упрекать за то, что она испортила природную красоту уколами, Скалон не отреагировала на их замечания. Теперь ей хочется увеличить губы к возвращению Бабича. И занятия в спортзале не пропускает даже в его отсутствие, хотя могла бы.Получится ли из Бабича и Скалон крепкая пара? И не считает ли Паша, что Кате, как домохозяйке, образование вовсе ни к чему? Его взгляды на отношения нравятся не всем подписчикам. А тот факт, что он призывает учиться фолловеров, а не собственную избранницу, красноречиво говорит о том, что его партнерше знания и опыт не нужны?