Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Павел Бабич получил диплом о высшем образовании

Павел Бабич получил диплом о высшем образовании

Павел Бабич уехал вовсе не из-за нежелания общаться с мамой Кати Скалон. У него действительно были весомые причины побывать в родном Ставрополе, где Паша получал высшее образование в Северо-Кавказском федеральном университете на протяжении четырех с половиной лет. Теперь у него диплом о высшем образовании и уверенность, что его знания будут работать на него.

Хвастается своими успехами Павел Бабич. Он доволен тем, что теперь у него есть высшее образование в физической культуре. Кстати, фолловеры, критиковавшие Павла за то, что он обучает других, не имея необходимых знаний. Знания у него есть - Паша гордится тем, что грыз гранит науки и теперь его имя и умения будут работать на него, пишет newstes.ru.
«Погрыз немного гранит науки. Высшее образование в физической культуре. Это были 4,5 года интересного путешествия. Одно могу сказать точно: если вы ничему и не смогли научиться, то в гос. учреждениях обучение держит в тонусе, как ничто другое. Не теряйте время, глупцы-голубцы. Поступайте вовремя и учитесь. К 35 года ваше имя и умения будет работать на вас, а не наоборот», - сообщил Бабич.

Фолловеры принялись его поздравлять. Действительно, радоваться Паше есть чему. Но его избранница Катя Скалон обучение бросила, хотя могла бы получить диплом журналиста. Паша так хорошо на нее влияет, приучил к спортзалу, поставил на сноуборд. Может, и в вуз заставит вернуться? По крайней мере, пользователи сочли бы такой вариант развития событий правильным.

Катя сейчас обеспокоена не образованием, а собственной внешностью. Хотя подписчики стали часто ее упрекать за то, что она испортила природную красоту уколами, Скалон не отреагировала на их замечания. Теперь ей хочется увеличить губы к возвращению Бабича. И занятия в спортзале не пропускает даже в его отсутствие, хотя могла бы.

Получится ли из Бабича и Скалон крепкая пара? И не считает ли Паша, что Кате, как домохозяйке, образование вовсе ни к чему? Его взгляды на отношения нравятся не всем подписчикам. А тот факт, что он призывает учиться фолловеров, а не собственную избранницу, красноречиво говорит о том, что его партнерше знания и опыт не нужны?
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Школа находится в ситуации постоянного обновления
Школа находится в ситуации постоянного обновления
Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали сервисы для автоматизации бизнес-процессов
Участники финала Олимпиады Кружкового движения НТИ разработали
В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия
В новосибирском Академгородке в 2022 году будет построена гимназия
Саша Черно озаботилась судьбой брата
Саша Черно озаботилась судьбой брата
Павел Бабич получил диплом о высшем образовании
Павел Бабич получил диплом о высшем образовании
Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
Страны Прибалтики запретили въезд 118 сторонникам Лукашенко
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
В Кремле прокомментировали новые ракетные испытания КНДР
Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Австрия выдала России экс-чиновника Минкультуры Мазо
Дело Тимы Белорусских передали в суд
Дело Тимы Белорусских передали в суд
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
В Кремле оценили ситуацию с курсом рубля
Мать Тимура Файзутдинова настаивает на встрече с убившим ее сына хоккеистом
Мать Тимура Файзутдинова настаивает на встрече с убившим ее сына
Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение, ведь я была замужем»
Алефтина Евдокимова: «Кобзон плакал, когда делал мне предложение,

Топ на сегодня

"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
"Поздно опубликовали". Песков отказался от комментариев по Белозерцеву
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Учебная граната взорвалась в руках у учителя в дагестанской школе
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и НАТО
Россия в топе: Блинкен составил рейтинг главных опасностей для США и
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
ЕС и США договорились координировать действия в отношении России
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении
НАТО обвинил Россию в агрессивном поведении

Еще по теме

Павел Бабич признался, что ревнует Катю Скалон
Павел Бабич сбежал из дома после приезда мамы Кати Скалон
Голодец отказала двум третям россиян в высшем образовании
Катя Скалон и Павел Бабич приглашают подписчиков на Мальдивы