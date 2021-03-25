Печальные антирекорды: за сутки в Украине заболели ковидом почти 17 тысяч, умерли — 362

Анастасия Иванова

В Украине установлен новый коронавирусный антирекорд — 24 марта заразились сразу 16669 человек. В т.ч. в столице инфекцию диагностировали у 1267 человек, в Одесской области — у 1235, в Житомирской — 1136, Львовской — 1032 и Хмельницкой — 989 человек. Об этом в Facebook проинформировал министр здравоохранения Максим Степанов.

Скончались за минувшие сутки 362 инфицированных пациента.

Министр также отметил, что с начала пандемии в Украине заболели 1 596 575 человек, и для 31 135 человек COVID-19 закончился летально.

Госпитализировали 24 марта 4838 человек, а 6748 пациентов — выздоровели.

За минувшие сутки также сделали 128 615 тестов на коронавирус (в т.ч. ПЦР — 57818, ИФА — 22 950, экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 47847).

Предыдущий антирекорд по количеству новых случаев COVID-19 в Украине был зафиксирован еще 28 ноября (16 294 новых случая), а вот антирекорд по суточному количеству умерших от ковида — 23 марта 2021 года (342).